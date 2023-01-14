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SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023 Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star'da kimler yarışacak?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'un yeni sezonu şimdiden merak konusu oldu. Survivor 2023 All Star'ın Fenomenler formatında yapılacağı iddialarının ardından kadroda yer alacak isimlerin dedikoduları da dönmeye başladı. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? 2023 Survivor kadrosu belli oldu mu? Seneye Survivor All Star'da kimler yarışacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:12
SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023 Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star'da kimler yarışacak?

Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor heyecanla takip edilirken önümüzdeki sene kadrosu da şimdiden izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor All Star'ın 2023 yılında fenomenler ile çalışacağı iddialarının ardından yeni sezon çalışamları sürerken vatandaşlar arama motorlarında Survivor 2023 ne zaman başlayacak? 2023 Survivor kadrosu belli oldu mu? Seneye Survivor All Star'da kimler yarışacak? sorularının cevabını araştırıyoe. İşte tüm merak edilenler...

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8'in sevilen programı, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve Murat Ceylan'ın da sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da 2023 çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda yepyeni maceralar ve kadro ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor, güçlü kadrosuyla yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

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Öte yandan, Survivor 2023'ün All Star'ın Fenomenler formatında yapılacağı izleyicileri heyecanlandırırken herkesin aklında Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı sorusu var. Survivor 2023'ün başlama tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlendi.

2023 SURVIVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023 kadrosu resmi olarak açıklandı. Yarışacak isimler birçoğumuzun tanıdığı yüzler olurken ünlüler, gönüllüler ve fenomenler takımlarında yarışacak kişileri sizler için derledik.

SURVİVOR 2023 KADROSU İÇİN TIKLAYIN

SENEYE SURVİVOR ALL STAR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı iddia edildi.

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