SURVIVOR 2023 KADROSU | Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler takımları belli oldu! - İşte 2023'te Survivor'da yarışacaklar (RESİMLİ)

Yıllardır ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan ve milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Survivor'un yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 15 OCak'ta başlayacak olan heyecanlı yarışmanın konseptinde bir değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz senelerde ünlüler ve gönüllüler olmak üzere iki takımın yarıştığı programa bu yıl Gönüllüler takımı da eklendi. Acun Ilıcalı'nın yarışmacıların isimlerini açıklaması üzerine Survivor 2023 kadrosu merak edilirken Survivor Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler takımlarının yarışmacılarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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SURVIVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU

BERDAN MARDİNİ

Berdan Mardini kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

CANSU TUMAN

Cansu Tuman kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

MURAT EKEN

Murat Eken kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

SEÇKİN PİRİLER

Seçkin Piriler kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

ÜMİT ERDİM

Ümit Erdim kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

YUSUF GÜNEY

Yusuf Güney kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

ZEYNEP ALKAN

Zeynep Alkan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

SURVIVOR 2023 FENOMENLER KADROSU

ALPER RENDE

Alper Rende kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

AYSU KESKİN

Aysu Keskin kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

BARIŞ TELLİ

Barış Telli kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

BUSE PLAN

Buse Plan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

CHABY HAN

Chaby Han kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

ELANUR

Elanur kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

HALİL İBRAHİM GÖKER

Halil İbrahim Göker kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

KÜRŞAT JUAN

Kürşat Juan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

SURVIVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU

ALEYNA

Aleyna kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

ASENA

Asena Demirbağ kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈

GİZEM AVCI

KARDELEN

OSMAN CAN

ÖZGÜR TUNGA

WALLISON