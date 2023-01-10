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MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU? SON DAKİKA!

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan sona eriyor. MasterChef'in 10 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek finale kaldı ve ampiyon olmak için son kez karşı karşıya geldi. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef şampion kim oldu? 10 Ocak MasterChef şampiyon belli oldu!" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef şampiyonu...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 22:32
MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU? SON DAKİKA!

MasterChef 2022 yarışmasında şampiyon belli oluyor. 2 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim MasterChef 2022'nin şampiyonu olacak. Peki MasterChef şampiyon oldu?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Kıvanç ve Metin finalist oldu ve şampiyonluk için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU?

2 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan isim, MasterChef 2022'nin şampiyonu olacak.

MASTERCHEF FİNALİSTİ KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen 31 yaşındaki Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtiyor.

MASTERCHEF FİNALİSTİ METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin, MasterChef'te şampiyon olmak istiyor.

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