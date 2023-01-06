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MUMYA FİLMİNİN KONUSU NE? Mumya filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Stephen Sommers'ın üstlendiği 1999 yapımı Mumya filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Mumya filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 10:04 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 10:05
MUMYA FİLMİNİN KONUSU NE? Mumya filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Mumya filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Mumya filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1999 yapımı macera filmi Mumya detayları haberimizde...

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

M.Ö. 1700 yılında Mısır'da yaşayan Başrahip Imhotep, Firavun'un gözdesi Ank-Su-Namun'a aşık olur. İkili, yasak aşkları sonucunda Firavun'u öldürür. Olayın ardından aşıklar yakalanır ve Imhotep diri diri mumyalanarak gömülür. Ancak, Imhotep diri olarak mumyalandığı için ölmemiş, yaşam fonksiyonları geçici olarak durmuştur. İnanca göre Ölüler Kitabı adlı kutsal kitap okunursa mumya canlanacak ve felaketler zinciri başlayacaktır. Mumya, tam 3000 yıl boyunca çöldeki Ölüler Şehri Hamunaptra'da kalır. 1920'li yıllarda Rick O'Connell adlı bir lejyoner ve arkadaşı Beni Gabor asırlardır yeri bilinmeyen Imhotep'in mezarının bulunduğu Hamunaptra harabelerini keşfederler.

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MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Brendan Fraser
  • Rachel Weisz
  • Arnold Vosloo
  • Oded Fehr
  • Patricia Velásquez
  • John Hannah
  • Kevin J. O'Connor
  • James Jacks
  • Kevin Jarre
  • Jonathan Hyde
  • Omid Djalili
  • Erick Avari

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