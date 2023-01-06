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Masterchef'te yarı finalist kim oldu? | MasterChef kim kazandı? İşte Masterchef yarı finalistleri...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. İlk 3'e kalan ve ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef'te 2. yarı finalist kim oldu? Masterchef kim kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 01:40
Masterchef'te yarı finalist kim oldu? | MasterChef kim kazandı? İşte Masterchef yarı finalistleri...

Masterchef'te Metin, Ayaz ve Görkem yarı finalist olmak için yarışıyorlar. Masterchef'te ilk 3'e kalan ve ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef'te yarışmacılar yarı finale kalmak için ilk olarak somonlu pizza yapıyorlar. 6 Ocak Masterchef'te en yüksek puanı alan isim 2.yarı finalist olacak. Peki Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te 2.yarı finalisti belirlemek için kıyasıya yarışıyorlar. Metin, Ayaz ve Görkem yarı finale kalmak için çabalıyorlar. 3 etaplı oyun sonrasında ilk 3'e kalan bir isim daha belli olacak.

3 etaplı oyunun ilk aşamasında yarışmacılar tütsülenmiş somon pizzası yemeğini yaptılar. Tütsülenmiş somon pizzanın ara katında krem peynir bulunuyor. İlk tur yemeklerinin tamamlanmasından sonra Metin ve Görkem 22 puan aldı. Ayaz ise 19 puan ile ilk turu tamamladı. İkinci turda ise Metin 43 puana çıktı Görkem ve Ayaz ise 39 puana yükseldiler.

MASTERCHEF'TE YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Masterchef'te yarı finale kalan ilk isim Kıvanç olmuştu. Kıvanç toplamda 69 puanla ilk 3'e kalan ilk yarışmacı olmayı başardı.

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