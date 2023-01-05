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TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE? | Tomb Raider filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Roar Uthaug'un yönettiği İngiliz ve ABD yapımı Tomb Raider filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Peki Tomb Raider filminin konusu ne? Tomb Raider oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:30
TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE? | Tomb Raider filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kayıp bir maceracının son derece bağımsız kızı olan Lara Croft'un, babası Lord Richard Croft'un kaybolduğu adayı keşfetmesiyle başlayan Tomb Rider filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Roar Uthaug'un yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Evan Daugherty ve Robertson-Dworet'in hikayesinden derleyerek Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons'un birlikte kaleme aldığı film hakkında, arama motorlarında bakılan Tomb Raider filminin konusu ne? Tomb Raider filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Motorlu kuryelik yaparak kıt kanaat geçinen Lara, aslında çok büyük bir şirketler grubunun mirasçısıdır. Babasının ortadan kayboluşunun üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen onun ölmüş olabileceğini kabullenemeyen genç kız, mirası kabul etmemektedir. Başına gelen bazı olaylar sonucu mirası kabul etmeye karar verişiyle kendini, babasının bıraktığı bir bulmacanın içinde bulur. Lara, babasının bıraktığı ipuçları ile onu bulmak için yola çıkar fakat bu çok ama çok tehlikeli bir yolculuktur.

TOMB RAIDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Alicia Vikander .... Lara Croft
  • Maisy De Freitas .... 7 yaşındaki Lara
  • Emily Carey .... 14 yaşındaki Lara
  • Dominic West .... Lord Richard Croft.
  • Walton Goggins .... Trinity üyesi.
  • Daniel Wu .... Lu Ren.
  • Kristin Scott Thomas .... Ana Miller.
  • Derek Jacobi .... bay Yaffe.
  • Nick Frost .... Alan.
  • Jaime Winstone .... Pamela
  • Hannah John-Kamen .... Sophie

TOMB RAIDER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tomb Raider filminin çekimleri 2018 yılında Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildi.

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