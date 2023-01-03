Haberler Magazin YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NE? | Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NE? | Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini James Gray üstlendiği 2019 yapımı Yıldızlara Doğru filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Yıldızlara Doğru filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 17:30
YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NE? | Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yıldızlara Doğru filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı Bilim Kurgu filmi Yıldızlara Doğru detayları haberimizde...

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Astronot Roy McBride'nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinden farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığını ve hatta güneş sisteminin tamamını tehdit eden tehlikeli unsurları keşfeder.

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Brad Pitt
  • Tommy Lee Jones
  • Donald Sutherland
  • Ruth Negga
  • Liv Tyler
  • Kayla Adams
  • Natasha Lyonne
  • Kimberly Elise
  • Greg Bryk
  • Loren Dean
  • John Ortiz
  • Elisa Perry
  • Ravi Kapoor
  • John Finn
  • Donnie Keshawarz
  • Bobby Nish
  • Alyson Reed
  • Lisa Gay Hamilton

DİĞER
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni aşka yelken açtı! İşte Emina Jahovic'in sevgilisi...
Arabasını bulamayınca fırına sığındı! Mbaye Diagne'yi saatçi sandılar
İşte G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldız
Gaziantep FK'dan VAR kaydı isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başkan Erdoğan refah payını açıkladı! İşte memur ve emekli maaş zammı!
Memur ve emekli zammında refah payı | Başkan Erdoğan konuşuyor!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalımbay isyan etti! "İzledik de ne oldu?" Çalımbay isyan etti! "İzledik de ne oldu?" 16:48
MHK'den 2 hakem hakkında flaş açıklama! MHK'den 2 hakem hakkında flaş açıklama! 16:44
Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? 16:09
Ronaldo sağlık kontrolünden geçti! Ronaldo sağlık kontrolünden geçti! 16:00
Antalyasporlu Ndao Neşet Ertaş şarkısı söyledi Antalyasporlu Ndao Neşet Ertaş şarkısı söyledi 15:57
Antalyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:57
Daha Eski
Kartal'dan sürpriz sol bek hamlesi! Kartal'dan sürpriz sol bek hamlesi! 15:53
TFF tartışmalı maçların VAR kayıtlarını açıkladı! TFF tartışmalı maçların VAR kayıtlarını açıkladı! 15:50
Arda Güler'e Ada'dan talip çıktı! Arda Güler'e Ada'dan talip çıktı! 15:38
PFDK ceza yağdırdı! PFDK ceza yağdırdı! 15:18
Buruk rekorunu egale etmek istiyor! O istatistik... Buruk rekorunu egale etmek istiyor! O istatistik... 14:59
UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? 14:22