YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NE? | Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yıldızlara Doğru filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı Bilim Kurgu filmi Yıldızlara Doğru detayları haberimizde...

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Astronot Roy McBride'nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinden farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığını ve hatta güneş sisteminin tamamını tehdit eden tehlikeli unsurları keşfeder.

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?