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SOLYARIS (SOLARIS) FİLMİNİN KONUSU NE? | Solyaris filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Andrey Tarkovski üstlendiği 1972 yapımı Solyaris filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Solyaris filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:20
SOLYARIS (SOLARIS) FİLMİNİN KONUSU NE? | Solyaris filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Solyaris filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Solyaris filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1972 yapımı bilim kurgu filmi Solyaris detayları haberimizde...

SOLYARIS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Solaris 1972 yapımı Sovyet sanat filmidir. Stanisław Lem'in aynı adlı romanından uyarlanan yapımın yönetmenliğini Andrey Tarkovski üstlenmiştir. Duygusal krizler nedeniyle başarısızlığa uğrayan bir uzay deneyini konu almaktadır.

SOLYARIS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Natalya Bondarçuk
  • Stanislaw Lem
  • Donatas Banionis
  • Vladislav Dvorjetski
  • Anatoli Solonitsin
  • Youri YARVET
  • Olga Barnet
  • Nikolay Grinko
  • Tatyana Malykh
  • Sos Sarkisyan
  • Tamara Ogorodnikova
  • Olga Kizilova
  • Vitalik Kerdimun
  • Yulian Semyonov
  • Raimundas Banionis
  • Olena Çekan
  • Bagrat Hovhannisyan
  • Vitaly Statzynski
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