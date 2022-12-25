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MasterChef kim veda etti? 25 Aralık MasterChef kim gitti? İşte MasterChef'te elenen isim

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. MasterChef'in 25 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar devam etmek için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 25 Aralık Pazar MasterChef kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:00
MasterChef kim veda etti? 25 Aralık MasterChef kim gitti? İşte MasterChef'te elenen isim

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Metin, Burak Kaya, Tolga ve Görkem kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de eleme potasından kurtulan ilk isim Metin oldu. Ardından Burak Kaya, jürelerden kazandığı puanlar ile ikinci sırada geceyi noktaladı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'te son ikiye kalan Görkem ve Tolga arasından jürilerden daha az puanı alan isim Tolga oldu ve yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu evet derken, Mehmet Yalçınkaya ise hayır demişti.

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