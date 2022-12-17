MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 17 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Yarışmacılar 4. eleme adayı olmamak adına kendisini son 6 yarışmacı arasına atmaya çalıştı. İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım: Yağız (Kaptan), Metin, Kıvanç, Burak Kaya

Kırmızı Takım: Tolga (Kaptan), Görkem, Ayaz

MASTERCHEF HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?



Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem, ikinci eleme adayı Tolga olmuştu. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Ayaz olarak belirlendi. Böylelikle Kırmızı Takım'dan 3 yarışmacı da potaya girmişti.

Haftanın 4. ve son eleme adayı ise Mavi Takım arasından belirlendi. Yapılan yarışma sonucunda haftanın 4. ve son eleme adayı Mavi Takım'dan Yağız oldu.

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

Aslen Düzceli olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik, MasterCef 2022'nin ana kadrosuna 10. yarışması olarak girmiştir.

Ailesi hayvancılıkla uğraşan Yağız Özçelik, ilk ve orta öğretimin ardından Ticaret Lisesi'ne yazılmış fakat Turizm Lisesi'ne gitmek istediği için, ticaret Lisesini bırakarak Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçiş yapmış ve eğitimini burada tamamlamıştır.

Akabinde, Bolu'da aşçılık okuyan MasterChef Yağız, eğitim hayatının yanı sıra aşçılık mesleğini desürdürmektedir ve ailesine yardım ederek hayvancılıkla da uğraşmaktadır.