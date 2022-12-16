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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te heyecan son sürat devam ediyor. 16 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu kıyasıya rekabet içinde geçti. Kırmızı ve mavi takım arasında kaybeden takımdan bir isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 01:00
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 16 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım: Yağız (Kaptan), Metin, Kıvanç, Burak Kaya

Kırmızı Takım: Tolga (Kaptan), Görkem, Ayaz

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Türk mutfağı ve Asya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem, ikinci eleme adayı ise Tolga olmuştu. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Ayaz oldu. Böylelikle Kırmızı Takım'dan 3 yarışmacı da potaya girmiş oldu.

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