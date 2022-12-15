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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 15 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya rekabet verdiler. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele verdi ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 01:40
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 15 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Ayaz, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Jürinin oylamasından sonra kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi Ayaz oldu. Bu durumda Tolga eleme potasına giden yarışmacı oldu.

MASTERCHEFTOLGA KİMDİR?

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara'dan katıldı. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu evet derken, Mehmet Yalçınkaya ise hayır demişti.

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