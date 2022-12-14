MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yarışmada 14 Aralık tarihli ödül oyununu kazanan belli oldu. Günün sonunda Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında büyük bir mücadele veren MasterChef'te seyirciler 14 Aralık'ta ödül oyununu kazananı merak ediyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 14 Aralık tarihinde ödül oyununda büyük bir heyecan yaşandı. MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları ve eski yarışmacılardan ikişerli takımlar oluşturuldu. Jürinin değerlendirmesinin ardından gecenin galibi Metin ve eski şampiyon Eren ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu haline geldi. MasterChef'te büyük ödül ise 50 bin TL oldu.