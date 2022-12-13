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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya rekabet verdiler. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:25 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:40
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Tolga, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Tolga, oylamanın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takımda ise eleme adayı, takım oylaması sonucunda Görkem oldu.

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