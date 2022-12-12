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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Aralık MasterChef takım kaptanı kim? MasterChef takım kaptanları kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için mücadele verdiler. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belirlendi. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 12 Aralık MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 01:40
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Aralık MasterChef takım kaptanı kim? MasterChef takım kaptanları kim oldu?

12 Aralık MasterChef'te kaptanlık yarışı gerçekleşti. Masterchef jürisi yarışmacılardan lezziz su börekleri yapmasını istedi. Tezgah başına geçerek kaptanlık için istenen su böreğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden yarışmacılar arasından başarılı bulunan iki isim kaptanlık düellosuna çıkıyor.

Tabakların değerlendirilmesi ardından son üçe kalan isimler; Kıvanç, Görkem ve Yağız oldu. Üç isim arasından kaptanlık düellosunda çıkan iki isim olarak da Kıvanç ve Yağız seçildi.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Mavi takımın kaptanlığı için mücadele eden Yağız ile Kıvanç zorlu bir düelloya girdi. Rekabetin kazananı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Tolga'yı seçti.

İŞTE TAKIMLAR
MAVİ TAKIM

Yağız - Kaptan

Metin

Kıvanç

Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM

Tolga - Kaptan

Görkem

Ayaz
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