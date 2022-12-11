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MasterChef kim elendi? MasterChef kim gitti? 11 Aralık MasterChef kim veda etti?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in 11 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 11 Aralık Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 01:00
MasterChef kim elendi? MasterChef kim gitti? 11 Aralık MasterChef kim veda etti?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de eleme potasından kurtulan ilk isim Ayaz oldu. Ardından Kıvanç, jürelerden kazandığı puanlar ile ikinci sırada geceyi noktaladı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'te son ikiye kalan Burak Kaya ve Büşra arasından jürilerden daha az puanı alan isim Büşra oldu ve yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında. Genç yarışmacının memleketi Denizli'dir. İstanbul'dan katılan yarışmacı, 9 yıldır profesyonel mutfakta aşçılık yapıyor. Güler Sabancı'ya da yemek yaptığını belirten Zambak, üst düzey ceolara ve yöneticilere 5 yıldır yemek hazırladığını da sözlerine ekliyor.

Büşra, ilk turda Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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