MasterChef eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 10 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Yarışmacılar eleme adayları arasına dahil olmamak için tüm hünerlerini sergiledi. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleri sonucu eleme potasına giren 4. isim Burak Kaya oldu.

İŞTE MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef'te bu hafta Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya, eleme potasındaki isimler.