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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 8 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya rekabet verdi. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele verdiler ve en sonunda 1 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 01:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 02:00
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 8 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından mavi takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Metin, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Metin, oylamanın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takımda ise Kıvanç, eleme adayları arasında dahil oldu.

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