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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Aralık MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te 7 Aralık ödülü kazanan isim

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada 7 Aralık tarihli ödül oyununu kazanan isim belli oldu. Günün sonunda Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında büyük bir mücadele veren MasterChef'te seyirciler 7 Aralık'ta ödül oyununu kazananı merak ediyorlardı. İşte MasterChef yeni bölüme dair detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 02:40 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 02:40
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Aralık MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te 7 Aralık ödülü kazanan isim

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yarışmada 7 Aralık tarihli ödül oyununu kazanan belli oldu. Günün sonunda Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında büyük bir mücadele veren MasterChef'te seyirciler 7 Aralık'ta ödül oyununu kazananı merak ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 7 Aralık tarihinde ödül oyununda büyük bir heyecan yaşandı. MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları ve eski yarışmacılardan oluşan takımlardan oluşan arasında oynanan oyunu kırmızı takım kazandı. Jürinin değerlendirmesinin ardından gecenin galibi, ödülün kazananı Metin ve Duygu oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu haline geldi. MasterChef'te büyük ödül ise 50 bin TL oldu.

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