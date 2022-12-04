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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 4 Aralık MasterChef kim gitti? Masterchef'te kim veda etti?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 4 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için mücadele verdiler. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 4 Aralık Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 01:40 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 02:00
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 4 Aralık MasterChef kim gitti? Masterchef'te kim veda etti?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Büşra, Tolga, Gamze ve Burak Kaya kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de eleme potasından kurtulan ilk isim Burak Kaya oldu. Ardından Büşra, jürelerden kazandığı puanlar ile ikinci sırada geceyi noktaladı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'te son ikiye kalan Tolga ve Gamze arasından jürilerden daha az puanı alan isim Gamze oldu ve yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

MasterChef'e veda eden Gamze 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 34 yaşındaki yarışmacı İlk ve orta öğreniminin ardından lisede Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü'nde lisan eğitimi almaya başladı. Buradaki öğrenim hayatı hala devam etmektedir.

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