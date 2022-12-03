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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Aralık MasterChef eleme adayları kim? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 3 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya rekabet devam ediyor. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 02:40
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Aralık MasterChef eleme adayları kim? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 3 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Görkem, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Görkem, ikinci etabın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takım ikinci etaba 5 yarışmacı ile girdi. Jüriye göre en son sırada kalan tabak Büşra'nın oldu ve Büşra eleme adayları arasına girdi.

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