Haberler Magazin MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk yurtdışı oyununda yarışmacılar Makedonya'nın Üsküp kentinde bulundular. Yarışmada yörenin özel yemekleri yapıldı. Yarışmacılar dış oyunda Rumeli mutfağından lezzetleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Özel konukların oylaması ile de haftanın eleme adayı belirlendi. Seyirciler ise merakla dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve yeni bölümdeki eleme adayını merak ediyorlar. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 02:00
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk yurtdışı oyununda yarışmacılar Makedonya'nın Üsküp kentinde bulundular. Yarışmada yörenin özel yemekleri yapıldı. Yarışmacılar dış oyunda Rumeli mutfağından lezzetleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Özel konukların oylaması ile de haftanın eleme adayı belirlendi. Seyirciler ise merakla dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve yeni bölümdeki eleme adayını merak ediyorlar. İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Kıvanç, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Kıvanç, oylamanın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takımda Tolga, Gamze ve Büşra'nın gerisinde kalarak eleme adayları arasında girdi.

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