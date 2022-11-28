MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Kasım MasterChef takım kaptanı kim? İşte MasterChef'te yeni takımlar...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Ayaz (Kaptan)

Kırmızı Takım

Gamze (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Ayaz (Kaptan), Metin, Görkem, Yağız, Burak Kaya.

Kırmızı takım: Gamze (Kaptan), Kıvanç, Büşra, Tolga.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Fatma Nur oldu.