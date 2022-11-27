MasterChef kim elendi? MasterChef kim veda etti? 27 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Fatma Nur, Tolga, Gamze ve Burak Kaya kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de eleme potasından kurtulan ilk isim Burak Kaya oldu. Ardından Gamze Nur, jürelerden kazandığı puanlar ile ikinci sırada geceyi noktaladı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'te son ikiye kalan Tolga ve Fatma Nur arasından jürilerden daha az puanı alan isim Fatma Nur oldu ve yarışmaya veda etti.

İŞTE MASTERCHEF'TE GECENİN PUAN TABLOSU:

Gamze 36 puan, Burak Kaya 34 puan, Tolga 28 puan, Fatma Nur 26 puan.

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

MasterChef'in öne çıkan yarışmacılarından biri olan Fatma Nur Uçar, 23 yaşında. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu. Yarışmaya Fethiye'den katılan Uçar, bir otelde suşi şefliği yapıyor. Aslen Yozgatlı olan genç yarışmacı, 10 yaşından beri sektörün içerisinde yer alıyor.

İlk turda yaptığı Sushi yemeği ile şeflerden üç evet alan ve ikinci tura yükselen Fatma Nur, ana kadroya kalmayı başardı. Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Uçar yarışmaya veda etti.