Haberler Magazin MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Kasım MasterChef eleme adayı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Kasım MasterChef eleme adayı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 25 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 01:50
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Kasım MasterChef eleme adayı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 25 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından mavi takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Kıvanç, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Kıvanç, oylamanın dışında kalan isim oldu. Mavi takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Burak Kaya'yı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.

DİĞER
Yeşilçam'ın tonton dedesiydi… Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Duyanlar şaşkın
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonucu 22 kişi yaralandı
Ekvador ile Hollanda puanları paylaştı!
Enner Valencia sakatlandı! Oyundan sedyeyle çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef eleme adayı kim oldu? (24 Kasım)
MasterChef eleme adayı kim oldu?
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil 01:02
Anadolu Efes deplasmanda güldü! Anadolu Efes deplasmanda güldü! 00:34
İsmet Taşdemir: Mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi İsmet Taşdemir: Mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi 00:00
Giray Bulak: İyi bir maç oldu Giray Bulak: İyi bir maç oldu 23:57
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı CANLI Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı CANLI 22:23
Milliler Almanya ile berabere kaldı Milliler Almanya ile berabere kaldı 22:22
Daha Eski
Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu! Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu! 22:19
Bodrumspor Denizli deplasmanında takıldı! Bodrumspor Denizli deplasmanında takıldı! 22:16
Darüşşafaka deplasmanda kazandı! Darüşşafaka deplasmanda kazandı! 21:53
Menemen FK'nın rakibi Batman Petrolspor Menemen FK'nın rakibi Batman Petrolspor 13:34
Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi Beşiktaş ve Başakşehir istiyordu! Resmi açıklama geldi 13:51
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! 13:54