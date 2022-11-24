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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 24 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 24 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 00:54 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 01:10
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 24 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 24 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından mavi takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Kıvanç, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Kıvanç, oylamanın dışında kalan isim oldu. Mavi takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Gamze'yi seçerek eleme adayları arasında gönderdi.

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