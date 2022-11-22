MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 22 Kasım Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından mavi takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Tolga, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Tolga ve yeni kural gereği oyuna dahil olmayan Burak Kaya, oylamanın dışında kalan isimler oldu. Mavi takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Fatma Nur'u seçerek eleme adayları arasında gönderdi.