Haberler Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni katımlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni katımlar

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya yarıştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya yarıştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya yarıştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 21 Kasım MasterChef kaptanlığı kim kazandı? İşte yeni takımlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 01:10
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni katımlar

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Burak Kaya

Kırmızı Takım

Ayaz

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Burak Kaya (Takım kaptanı), Gamze, Kıvanç, Tolga.

Kırmızı takım: Ayaz (Takım kaptanı), Metin, Görkem, Yağız.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 20 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Barış oldu.

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