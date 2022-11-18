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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Kasım MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 18 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümde takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları Konya'da hünerlerini sergiledi. Peki, takım oyununu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 01:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 01:50
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Kasım MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Peki, 18 Kasım MasterChef bölümünde; dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasında hangi yarışmacının ismi çıktı? İşte MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde yaşananlar…

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Kasım MasterChef programı, bu defa seyircileri Konya'da karşıladı. Şef adaylar, Konya Japon Parkı'nda, Konya yemeklerini yaptılar.

En iyi menüyü çıkarmak için yarışan mavi ve kırmızı takım arasında heyecanlı bir yarış oldu. Oyunun galibi ise kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf olan mavi takım üyeleri kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Kaybeden taraf eleme potasına girdi.

Eleme adayı oyununda Gamze ve Büşra arasında yapılan düelloda kazanan Gamze oldu ve eleme potasına giren yarışmacı Büşra oldu.

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