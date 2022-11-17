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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 17 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 01:10 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 01:10
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 17 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından mavi takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Gamze, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Gamze, Yağız'ı eleme potasına yolladı. Mavi takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Barış'ı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.

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