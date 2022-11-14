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MASTERCHEF kim kaptan oldu? 14 Kasım'da MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için mücadele ettiler. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belirlendi. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 14 Kasım MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 02:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 02:40
MASTERCHEF kim kaptan oldu? 14 Kasım'da MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Büşra (Kaptan)

Kırmızı Takım

Metin (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Büşra (Kaptan), Gamze, Tolga, Yağız, Barış, Fatma Nur

Kırmızı takım: Metin (Kaptan), Görkem, Kıvanç, Burak Kaya, Ayaz

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 713 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak R. oldu.

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