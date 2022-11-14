MASTERCHEF kim kaptan oldu? 14 Kasım'da MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef'in yeni bölümde ne oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Mavi Takım
Büşra (Kaptan)
Kırmızı Takım
Metin (Kaptan)
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım: Büşra (Kaptan), Gamze, Tolga, Yağız, Barış, Fatma Nur
Kırmızı takım: Metin (Kaptan), Görkem, Kıvanç, Burak Kaya, Ayaz
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye yarışmasında 713 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak R. oldu.