MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti? 13 Kasım MasterChef veda eden isim

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Burak Revanbahş, Barış, Görkem Tolga ve Yağız ile Büşra kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'ye veda eden isim Burak Revanbahş oldu.

MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR?

Burak Revanbahş, 26 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 4 senedir profesyonel olarak aşçılık yapan MasterChef Burak Revanbahş, Liseyi Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2018'de mezun olmuştur.

Şu anda aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Burak Revanbahş, MasterChef Türkiye 2022 yarışması elemelerinde, 'Kazananlar bahane üretmez, bahane üretmeye değil kazanmaya geldim" sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.