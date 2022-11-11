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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam etmekte. MasterChef'in 11 Kasım günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekranlara kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:30
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 11 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Ayaz dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Ayaz, Büşra'yı eleme potasına yolladı. Kırmızı takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Yağız'ı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.

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