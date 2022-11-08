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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 8 Kasım MasterChef ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 8 Kasım Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya kozlarını paylaştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 02:30
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 8 Kasım MasterChef ne oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 8 Kasım Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Kıvanç dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Kıvanç, Burak Revanbahş'ı eleme potasına yolladı. Kırmızı takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Barış'ı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.
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