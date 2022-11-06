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MasterChef kim elendi? MasterChef'ten kim gitti? 6 Kasım MasterChef'e veda eden isim

Ekranların heyecanlı yarışması MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 6 Kasım'da yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için kıyasıya mücadele verdiler. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 6 Kasım Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 01:30
MasterChef kim elendi? MasterChef'ten kim gitti? 6 Kasım MasterChef'e veda eden isim

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, ve Barış kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'ye veda eden isim Serpilay oldu.

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve kendi işletmesi var. Serpilay Salkım aslen İzmir'de doğup büyümüştür.

Yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor. Serpilay Salkım, ana kadroya seçilen 18. isim olmuştu.

Eski yarışmacı Safanur Bol'un yakın arkadaşı olan MasterChef Serpilay, programa arkadaşının ikna etmesi üzerine katılmış. Danilo Şef'in restoranında Safanur ile konuşan Serpilay o gün MasterChef'te yarışmaya karar vermiş.

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