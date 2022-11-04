Haberler Magazin 📺MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef potaya kim girdi?

📺MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam etmekte. MasterChef'in 5 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın izleyicileri ise arama motorlarında yoğun bir şekilde, "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte detaylar…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 00:30
📺MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarının yer aldığı mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın izleyicileri ise arama motorlarında yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte detaylar…

5 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan ise Serpilay oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

-YAĞIZ

-FATMANUR

DİĞER
Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı! "İyi ki varsın sevgilim"
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Rachid Ghezzal'dan kötü haber, Atiba Hutchinson sürprizi...
Ümraniye 3 puanla tanıştı!
Kasımpaşa Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
📺 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50
Kasımpaşa Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı! Kasımpaşa Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı! 22:00
Ümraniye 3 puanla tanıştı! Ümraniye 3 puanla tanıştı! 21:52
Galatasaray Beşiktaş maçına hazır Galatasaray Beşiktaş maçına hazır 21:25
G.Saray Nef rahat kazandı! G.Saray Nef rahat kazandı! 21:16
Daha Eski
F.Bahçe'de Batshuayi fırtınası! 3 hedef belirledi F.Bahçe'de Batshuayi fırtınası! 3 hedef belirledi 20:06
Kartal Galatasaray derbisine hazır! Kartal Galatasaray derbisine hazır! 20:04
Beşiktaş'ın G.Saray derbisi kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın G.Saray derbisi kamp kadrosu açıklandı 19:29
TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! 19:17
Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor 19:08
Ümraniyespor - Alanyaspor | CANLI Ümraniyespor - Alanyaspor | CANLI 18:31