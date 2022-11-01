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📺 MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef yeni bölümde neler oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm devam ediyor. Sevilen yemek yarışmasının 1 Kasım'da yayınlanan bölümünde kazanan yarışmacı, 50 bin liranın sahibi olmayı başardı. Peki, "MasterChef ödül oyununu kazanan kim? 1 Kasım MasterChef ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 01:30
📺 MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef yeni bölümde neler oldu?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı, 50 bin liralık para ödülünün sahibi olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Birbirlerine bağlı olarak yarışan takımlar, yarışma başlamadan önce semt pazarına gidip alışveriş yaptılar. Yarışmacılar 250 tl ile gerekli malzemeleri aldılar. Fatma Nur ve Görkem'in kaptanlığında oyuna çıkan yarışmacılar kıran kırana oyun sergiledi.

Yemeklerin değerlendirilmesi sonucunda kazanan kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım Cağ kebabı ödülünün sahibi oldu. İlk etabı kazanan kırmızı takım ikinci etapta kendi arasında yarıştı. Para ödülü aşamasına geçen kırmızı takım, MasterChef bilgi yarışmasında birbirleriyle yoğun bir mücadeleye girdiler.

MASTERCHEF BİLGİ YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

MasterChef bilgi yarışmasında yarışmacılar sorulara doğru cevap verdikçe ürün kazandılar. Geçtiğimiz haftanın ödülü olan 50 bin TL'yi Barış kazanmıştı. Son ikiye Barış ile Kıvanç kaldı ve bu haftanın ödülü ise Kıvanç'ın oldu.

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