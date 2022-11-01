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MasterChef kim kaptan oldu? 31 Ekim MasterChef takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye 2022'de heyecan dorukta. Yeni haftanın ilk oyununda yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 31 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:00
MasterChef kim kaptan oldu? 31 Ekim MasterChef takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Görkem (Kaptan)

Kırmızı Takım

Fatma Nur (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Görkem (Takım kaptanı), Gamze, Büşra, Metin, Tolga, Ayaz, Burak Kaya.

Kırmızı takım: Fatma Nur (Takım kaptanı), Serpilay, Yağız, Barış, Kıvanç, Burak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 30 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Tayfun oldu.

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