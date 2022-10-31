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MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef kim gitti? İşte 30 Ekim MasterChef elenen yarışmacı

MasterChef'te heyecan son sürat devam ediyor. 30 Ekim'de yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 30 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:11
MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef kim gitti? İşte 30 Ekim MasterChef elenen yarışmacı

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız, Metin kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?
MasterChef 2022'ye veda eden isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF TAYFUN KİMDİR?
Tayfun Genç, 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 11 yıldır aşçılık mesleğinde yer alan Tayfun, profesyonel aşçıdır. MasterChef Tayfun aslen Giresunlu, evli ve çocuğu var.

MasterChef'in birinci eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaptı. MasterChef Tayfun oylama sonucunda üç evet almayı başarmıştı.

Son olarak ise çilek yaratıcılık tabağını başarıyla şeflerin beğenisine sunarak MasterChef ana kadroya katılan 9. isim olmuştu.

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