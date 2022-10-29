Haberler Magazin MasterChef takım oyununu kazanan kim? MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Ekim'de MasterChef takım oyununu kazanan isim...

MasterChef takım oyununu kazanan kim? MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Ekim'de MasterChef takım oyununu kazanan isim...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam etmekte. MasterChef'in 29 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, takım oyununda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konsept ile hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 02:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 02:00
MasterChef takım oyununu kazanan kim? MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Ekim'de MasterChef takım oyununu kazanan isim...

MasterChef'te takım yarışları devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konsept ile hünerlerini sergiledi. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında yaşananlar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından ödül oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ödül oyunu ile beraber kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan yarışmada dokunulmazlığı kazanan isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları:

Burak Kaya

Serpilay

Tayfun

Büşra

Yağız

Metin

DİĞER
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