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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam etmekte. MasterChef'in 28 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın izleyicileri ise arama motorlarında yoğun bir şekilde, "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte detaylar…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 01:36
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarının yer aldığı mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın izleyicileri ise arama motorlarında yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte detaylar…

28 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan isim Fatma Nur oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

- BURAK

- SERPİLAY

- TAYFUN

- BÜŞRA

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