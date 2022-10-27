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MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef eleme adayları kimler oldu? 27 Ekim'de MasterChef ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 27 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümü yine herkesi heyecanlandırdı. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 01:04
MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef eleme adayları kimler oldu? 27 Ekim'de MasterChef ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 27 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Yağız dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Yağız, Tayfun'u eleme potasına yolladı. Kırmızı takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Büşra'yı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.

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