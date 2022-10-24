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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Ekim MasterChef kim gitti? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef'te heyecan son sürat devam ediyor. MasterChef'in 23 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 23 Ekim Pazar MasterChef kim veda etti?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:50
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 23 Ekim MasterChef kim gitti? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Tayfun, Gamze, Atike, Fatma Nur, Metin, Tolga kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'ye veda eden isim Atike oldu.

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

34 yaşındaki Atike Bozkaya, yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Mutfak sevdası aileden gelen Atike'nin babasının Kazakistan'da bir restoranı vardır. Eğitimine hala devam eden Atike, uzun yıllardır mutfakta deneyim kazandığını söylemiştir. Şimdilerde ise aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır.

Atike, Masterchef Türkiye'ye başlangıç tabağı hazırlayarak katıldı. Şeflerden 2 evet alan yarışmacı, ikinci turda Ferdağ ve Nazike ile eşleşti. Düellolarda yarışmacılardan Paris breast hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Atike, Masterchef'in yedek kadrosuna girmişti. Her hafta tekrarlanan yedekler oyununda, bu hafta yarışmacılardan kayısı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Hazırladığı tabakla Masterchef'in ana kadrosuna giren isim, Atike Bozkaya oldu.

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