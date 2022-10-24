Haberler Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'te kaptanlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yapılan yemekleri değerlendirirken, en başarılı yemeği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirlerken; her iki takımda yer alan yarışmacılar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 00:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 01:00
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmasinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Burak Revanbahş (Kaptan)

Kırmızı Takım

Tayfun (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Burak Revanbahş (Kaptan), Gamze, Görkem, Kıvanç, Barış, Tolga, Ayaz

Kırmızı takım: Tayfun (Kaptan), Büşra, Serpilayi Metin, Yağız, Burak Kaya, Fatma Nur

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