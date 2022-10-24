MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmasinin ardından takım kaptanları belli oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Mavi Takım
Burak Revanbahş (Kaptan)
Kırmızı Takım
Tayfun (Kaptan)
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım: Burak Revanbahş (Kaptan), Gamze, Görkem, Kıvanç, Barış, Tolga, Ayaz
Kırmızı takım: Tayfun (Kaptan), Büşra, Serpilayi Metin, Yağız, Burak Kaya, Fatma Nur