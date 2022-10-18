MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? 18 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 18 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Kırmızı takım oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Jürinin tabakları değerlendirmesi ardından ilk dörde Serpilay, Görkem, Ayaz ve Tayfun kaldı. Bireysel dokunulmazlık Serpilay'ın oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 18 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Tayfun oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Gamze seçildi.