MASTERCHEF KİM ELENDİ? 16 Ekim MasterChef kim gitti? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'de son üçe kalan Fatma Nur, Atike ve Çağatay elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Çağatay oldu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY AKGÜL KİMDİR?

24 yaşındaki Çağatay, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Geçtiğimiz sene de yarışmaya katılan ve düellolarda elenen Çağatay, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. İtalya'da staj yaptığını söyleyen Çağatay, 8 yıldır aşçılık yapıyor. Mesleğe tatlı yaparak başladığı için, tatlı yapmayı çok seviyor.