MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 15 ekim yeni bölümde ne oldu?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan 3 yarışmacı, aileleriyle birlikte kahvaltı yapmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi yemeği çıkartan ve aileleriyle kahvaltı yapmaya hak kazanan yarışmacılar Tayfun, Ayaz ve Serpilay oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları;

Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş olarak belirlenmişti.