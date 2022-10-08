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Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Galatasaralı Mauro Icardi'nin eşi olan Wanda Nara'nın, eski eşi Maxi Lopez konuştu. Bilindiği üzere Wanda Nara, Maxi Lopez'i evliliği esnasında aldatmış ve Mauro Icardi ile evlenmişti. Lopez, son olarak yaptığı açıklamada Wanda Nara hakkında ağır bir ifadede bulundu. İşte o sözler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 16:38
Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Maxi Lopez ve Wanda Nara 2008 yılında evlenmiş fakat Arjantinli model Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirdi.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Şu sıralar Mauro Icardi ile ilişkisi sallantıda olan Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını açıkladığı gün eski eşi Maxi Lopez'i sosyal medyadan takibe alarak şaşırtan bir hamlede bulundu.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Maxi Lopez de Wanda Nara'nın takibine karşılık verince magazin dünyası sallandı. Uzun süredir Wanda Nara hakkında açıklama yapmayan Maxi Lopez, eski eşi hakkında yıllar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

MAXI LOPEZ'İN BÜYÜK HEYECANI
İsveçli model Daniela Christiansson ile 8 yıllık ilişkisi bulunan Maxi Lopez, 2021 yılında Christiansson ile evlendi. Yakın zamanda Christiansson-Lopez çiftinin çocuğu dünyaya gelecek ve çift ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayacak.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Daniela, Instagram'dan Maxi ile birlikte ultrasonunun ilk görüntüsünü içeren bir fotoğraf paylaştı ve "Bir bebeğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Maxi Lopez ise bu paylaşımı alıntıyarak kalp emojisiyle karşılık verdi.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Wanda Nara'da 3 çocuğunun babası Maxi Lopez'i tebrik edenler arasında yer aldı. Arjantinli model Instagram'dan Maxi Lopez'i etiketleyerek "Tebrikler, aile büyüyor" diye yazdı. Maxi Lopez ise Wanda Nara'nın bu hamlesine karşılık vermedi.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler!

Yaklaşık 10 yıl sonra Maxi Lopez ve Wanda Nara arasındaki buzlar eridi. İki İtalyan komedyen Pio D'Antini ve Amedeo Grieco, Maxi Lopez'e Wanda Nara'yı sordu. Maxi Lopez ise 'Eski bir araba kullanıyordum şu an ise Ferrari kullanıyorum" yanıtını verdi.

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