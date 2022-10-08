Haberler Magazin Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Galatasaralı Mauro Icardi'nin eşi olan Wanda Nara'nın, eski eşi Maxi Lopez konuştu. Bilindiği üzere Wanda Nara, Maxi Lopez'i evliliği esnasında aldatmış ve Mauro Icardi ile evlenmişti. Lopez, son olarak yaptığı açıklamada Wanda Nara hakkında ağır bir ifadede bulundu. İşte o sözler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 15:15
Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Maxi Lopez ve Wanda Nara 2008 yılında evlenmiş fakat Arjantinli model Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirdi.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Şu sıralar Mauro Icardi ile ilişkisi sallantıda olan Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını açıkladığı gün eski eşi Maxi Lopez'i sosyal medyadan takibe alarak şaşırtan bir hamlede bulundu.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Maxi Lopez de Wanda Nara'nın takibine karşılık verince magazin dünyası sallandı. Uzun süredir Wanda Nara hakkında açıklama yapmayan Maxi Lopez, eski eşi hakkında yıllar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

MAXI LOPEZ'İN BÜYÜK HEYECANI
İsveçli model Daniela Christiansson ile 8 yıllık ilişkisi bulunan Maxi Lopez, 2021 yılında Christiansson ile evlendi. Yakın zamanda Christiansson-Lopez çiftinin çocuğu dünyaya gelecek ve çift ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayacak.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Daniela, Instagram'dan Maxi ile birlikte ultrasonunun ilk görüntüsünü içeren bir fotoğraf paylaştı ve "Bir bebeğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Maxi Lopez ise bu paylaşımı alıntıyarak kalp emojisiyle karşılık verdi.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Wanda Nara'da 3 çocuğunun babası Maxi Lopez'i tebrik edenler arasında yer aldı. Arjantinli model Instagram'dan Maxi Lopez'i etiketleyerek "Tebrikler, aile büyüyor" diye yazdı. Maxi Lopez ise Wanda Nara'nın bu hamlesine karşılık vermedi.

Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Yaklaşık 10 yıl sonra Maxi Lopez ve Wanda Nara arasındaki buzlar eridi. İki İtalyan komedyen Pio D'Antini ve Amedeo Grieco, Maxi Lopez'e Wanda Nara'yı sordu. Maxi Lopez ise 'Eski bir araba kullanıyordum şu an ise Ferrari kullanıyorum" yanıtını verdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldız SABAH Spor'a açıkladı! 'Oynamazsam, devre arasında ayrılırım'
Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...
Olay transfer atağı! Rıdvan İstanbul devine...
Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sosyal medyada yaptıkları olay oldu!
MasterChef MasterClass’ı kim kazandı?
Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim Cumartesi
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef galibiyete hasret kaldı! G.Saray Nef galibiyete hasret kaldı! 15:02
Siopis şampiyonluğu anlattı! "Başarının sırrı..." Siopis şampiyonluğu anlattı! "Başarının sırrı..." 14:59
Fırtına Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:26
Beşiktaş ABD'li guardı transfer etti Beşiktaş ABD'li guardı transfer etti 14:16
Dursun Özbek ve futbolcular G.Saray NEF maçında Dursun Özbek ve futbolcular G.Saray NEF maçında 14:10
Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? 14:09
Daha Eski
Milan-Juventus maçı ne zaman? Milan-Juventus maçı ne zaman? 14:04
Berisha'ya 'kariyerinin müjdesi' yolda! Efsane konuştu Berisha'ya 'kariyerinin müjdesi' yolda! Efsane konuştu 13:53
Gasly'den kariyeri hakkında kritik karar! Gasly'den kariyeri hakkında kritik karar! 13:26
Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa... Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa... 13:19
Giresunspor - BJK maçı saat kaçta? Giresunspor - BJK maçı saat kaçta? 13:02
Sassuolo-Inter maçı ne zaman? Sassuolo-Inter maçı ne zaman? 12:44