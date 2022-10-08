Maxi Lopez'den Wanda Nara için olay açıklama! "Şimdi Ferrari kullanıyorum"

Yaklaşık 10 yıl sonra Maxi Lopez ve Wanda Nara arasındaki buzlar eridi. İki İtalyan komedyen Pio D'Antini ve Amedeo Grieco, Maxi Lopez'e Wanda Nara'yı sordu. Maxi Lopez ise 'Eski bir araba kullanıyordum şu an ise Ferrari kullanıyorum" yanıtını verdi.