MASTERCHEF KİM ELENDİ? 2 Ekim MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Görkem, Şule, Tayfun, Fatma Nur, Çağatay ve Kaan kozlarını paylaştı. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk ayağında potadan sıyrılan isimler Tayfun, Şule ve Görkem oldu.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'de son üçe kalan Fatma Nur, Çağatay ve Kaan elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Kaan oldu.